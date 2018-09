Riparte il contro-tavolo delle opposizioni: "Le politiche della maggioranza causeranno un'ulteriore contrazione dei consumi"

Ricorso all'indebitamento tramite il Fondo Monetario e le politiche di austerity preannunciate dal Governo al centro del contro-tavolo delle opposizioni con le forze sociali ed economiche. Sul primo punto espressa unanime preoccupazione “per la mancanza totale di dati senza i quali – rimarcano - è impossibile ragionare di un qualsivoglia prestito erogato dall'FMI o da altre istituzioni”. Dubbi anche sulle scelte messe in campo da Adesso.sm che vedono tra l'altro un innalzamento della tassazione IGR – ricordano - unita al taglio di stipendi e soprattutto delle pensioni, senza che queste rientrino in un piano sistemico concreto”.



Politiche che per le opposizioni porteranno solo un ulteriore contrazione dei consumi e delle capacità di spesa delle famiglie. “Qualunque percorso – concludono - non può comunque prescindere dal prioritario confronto con l'Italia”.