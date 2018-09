Scuola: confronto Podeschi - sindacati a tutto campo, illustrato il Pdl sulla sperimentazione delle indicazioni curricolari

Il Segretario di Stato all'Istruzione a confronto in mattinata con Csu ed Usl. Podeschi ha presentato il progetto di legge sull'“Avvio della prima fase di sperimentazione delle indicazioni curricolari per la scuola sammarinese”, con l'auspicio che possa approdare in prima lettura già nella seduta consiliare di settembre. Si è discusso poi del decreto delegato sulla riorganizzazione della scuola, incluse le modifiche da apportare al testo. Affrontate infine alcune tematiche organizzative legate in particolare al rilevamento delle presenze nei plessi, su cui – si è detto - sono in corso delle verifiche. Podeschi ha inoltre rinnovato alle parti la proposta di incontri periodici sulla scuola.