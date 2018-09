Calo delle imprese, Segretario Zafferani: "Chiudono quelle con 0 dipendenti, quelle più grandi crescono"

Il Segretario di Stato all'Industria commenta la diminuzione del numero di imprese attive. Giudizio positivo sul trend generale del comparto dove, spiega, quelle con uno o più dipendenti stanno crescendo.

La notizia non sembra confortante, se analizzata dal punto di vista numerico: a luglio 2018, rispetto a un anno fa, il numero di imprese operanti in Repubblica si è ridotto di 64 unità. Sul dato interviene il segretario di Stato Andrea Zafferani che fornisce una visione differente. In realtà, spiega Zafferani, a chiudere sono state le imprese con 0 dipendenti all'interno.



Al contrario, prosegue, stanno crescendo, per struttura e per numero di assunti, le aziende più grandi e organizzate. In base ai dati dell'Ufficio statistica, i dipendenti

aumentano: sono passati, in un anno, da 19.126 a 19.842 (oltre 700 in più). I disoccupati totali, sempre a luglio 2018, sono diminuiti di 27 unità rispetto allo stesso periodo del 2017 (a luglio 2017 ne erano 1.295 e ora ne sono 1.268).



Siamo di fronte a un “sistema che si sta consolidando”, commenta Zafferani, che giudica positivamente l'andamento del settore imprenditoriale. Hanno aiutato, dice, anche le liberalizzazioni e la possibilità di assumere amministratori non residenti. Resta da vedere come evolverà l'ecosistema di imprese a San Marino dove le 'micro-aziende' con nessun dipendente sono oltre la metà: il 51,6% a luglio 2018.



“Una delle nostre virtù – afferma Zafferani – è la diversificazione” dei settori dell'economia. Per il Segretario di Stato è essenziale lavorare su aspetti come burocrazia, credito agevolato, miglioramento della formazione del personale, insieme a leggi speciali per favorire le nuove imprese tecnologiche.



Mauro Torresi