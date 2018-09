Il Pdcs accusa "Adesso.sm" di falsità e ipocrisia

Il Partito Democratico Cristiano all'attacco di “Adesso.sm” dopo la serata pubblica di Borgo Maggiore. Per il Pdcs la coalizione di maggioranza si arrampica sugli specchi per difendere il proprio operato ricorrendo a falsità e ipocrisia. Sul Decreto scuola – riferisce il Pdcs – il Segretario Podeschi è stato contestato dagli insegnanti. Il Segretario Zanotti ha attribuito la responsabilità delle perdite di bilancio e la necessità di tagliare stipendi pubblici e pensioni, innalzando l'Igr, a governi del passato “senza ricordare – scrive il Pdcs – che in quei tempi era Capitano Reggente e il Segretario alle Finanze era del suo partito”. In merito al Segretario Santi il partito di Via delle Scalette fa notare, infine, che l'Asmo ha bocciato il progetto di legge della segreteria e durante la serata è emersa la necessità di regolamentare la libera professione, proprio come sostiene il Pdcs, mentre lo stesso Santi sostenne il referendum abrogativo.