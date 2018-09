La visita di Moavero e una nuova forma di residenza per i frontalieri al centro della Commissione Esteri

Il Segretario agli Affari Esteri Nicola Renzi inaugura il dibattito partendo dalla consegna ai commissari del Decreto 'Introduzione della residenza ordinaria per lavoratori frontalieri'. Il decreto verrà emesso fra una decina di giorni e porta avanti un emendamento dell'opposizione accolto nella Finanziaria dello scorso dicembre.



Verrà introdotta una nuova forma di residenza ordinaria, concessa a 20 richiedenti l'anno, per chi lavora a tempo indeterminato a San Marino da oltre 15 anni. Se le richieste saranno di più i futuri residenti saranno sorteggiati fra tutti i richiedenti. Il decreto viene accolto positivamente da maggioranza e opposizione.



Il Segretario riferisce poi in merito alla visita sul Titano di Enzo Moavero Milanesi, sottolineando l'importanza per i due paesi, era dal 2008 che San Marino non riceveva la visita di un Ministro degli Esteri. Al centro del colloquio con Moavero il negoziato di San Marino con l'UE e, in secondo piano, la mobilità e i collegamenti con Rimini e l'Italia.



“Ci siamo lasciati- assicura Renzi. con la volontà espressa di dare ulteriore impulso a strumenti che ad oggi regolano il rapporto bilaterale” e con l'augurio che la visita del Ministro degli Esteri italiano “rappresenti la ripartenza concreta e fattiva delle relazioni tra i nostri Paesi”.



Il clima torna teso quando Gian Matteo Zeppa, di Rete chiede al Segretario in merito alla mancata risposta all'interpellanza dell'opposizione sul caso Tonnini. Giuseppe Maria Morganti, Ssd, nel suo intervento, anticipa la presentazione di un Odg sull'avvio delle relazioni della Commissione con la Duma, il parlamento russo. Si è anche riferito in merito alle nomine e incarichi diplomatiche relative ai rapporti del Titano con il Laos e gli Stati Federati di Micronesia.

Nella seduta anche il riferimento sulle richieste di residenza elettiva nel trimestre giugno-agosto 2018. Solo una richiesta presentata nel periodo per investimento immobiliare, ad oggi sotto processo di verifica.



I lavori sono proseguiti anche in notturna, con all'ordine del giorno anche l'Adozione dei pareri sulle risoluzioni conclusive della ultime cinque Consulte dei cittadini sammarinesi residenti all’estero e con il riferimento del Segretario Renzi in materia di sicurezza e ordine pubblico con particolare riferimento al sistema carcerario ed ai recenti fatti relativi al Carcere dei Cappuccini.