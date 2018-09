Procreazione cosciente e responsabile: le promotrici del Pdl chiedono un incontro con i Presidenti delle Commissioni I e IV

A circa un anno dall'incontro pubblico organizzato dalla Commissione Pari Opportunità e che ha messo a confronto le opinioni delle diverse forze politiche sul progetto di legge di iniziativa popolare "Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile", è stata inviata oggi in Segreteria Istituzionale.



Da parte delle promotrici della proposta, la richiesta di un incontro con i Presidenti delle Commissioni Consiliari Interni, Mimma Zavoli e Sanità, Emmanuel Gasperoni allo scopo di sollecitare proprio il passaggio in Commissione del pdl “affinché il Paese – ricordano - possa dotarsi di una legge avanzata che tutela globalmente la maternità e rende sicura e legale l'interruzione volontaria di gravidanza, a fronte di una situazione attuale in cui la donna – sostengono le promotrici - viene invece criminalizzata poiché l'aborto è reato penale in qualsiasi condizione della donna e del feto e in qualsiasi modo sia avvenuto il concepimento, anche se a seguito di violenza”.



Le promotrici del progetto di legge riscontrano infine come le promesse della politica di farsi carico della questione siano rimaste lettera morta e la maggioranza abbia preferito occuparsi esclusivamente di unioni civili.