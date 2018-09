Salvini su inchiesta 'Diciotti': Nessun golpe dei Pm, governo durerà

'Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta'. Frena l'affondo sui pm Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'Rispetto il lavoro di tutti. Aspetto le sentenze che mi riguardano, non sono sopra la legge', ha aggiunto. 'Conto di fare per almeno 5 anni il lavoro di ministro dell'Interno, senza essere considerato un assassino o un rapitore'. 'Non vado all'incasso, faccio durare il governo', aggiunge.



Parole che rendono più distesi anche i toni del M5s. 'Mi fa piacere che Salvini abbia precisato che c'è il massimo rispetto per la magistratura', dice il ministro della Giustizia Bonafede.