"Autostrade avrà una brutta sorpresa", le parole di Di Maio infiammano il dibattito sul Ponte Morandi

Sulla ricostruzione del Ponte Morandi, crollato a Genova il clima si infiamma. Questa mattina il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato da Bari: "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare. Per quanto ci riguarda, lo deve fare un'azienda di Stato come Fincantieri', dice il vicepremier da Bari."



Dichiarazione che non è piaciuta al Governatore della Liguria Giovanni Toti, che replica: "Più che brutte sorprese per Autostrade, Di Maio dia buone notizie ai genovesi. Credo che farebbe meglio il suo lavoro".



Nel dibattito interviene il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su twitter: "Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di dar loro un nuovo alloggio. Non faccia politica su Genova. Autostrade sborserà il danaro, come suo dovere, ma non ricostruirà il ponte che ha fatto crollare."



Da qui un'altra replica di Toti: "Le case agli sfollati sono quasi tutte già assegnate" e aggiunge "Mi sembra che Toninelli dovrebbe preoccuparsi di altro da quello che fa Toti".



Intanto Bruno Santoro, indagato nell'inchiesta di Genova, si dimette dalla commissione nominata dal ministro Toninelli per stabilire le cause del crollo del Ponte Morandi.