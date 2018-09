Reggenza negli USA: spirito di vicinanza e solidità dei rapporti con i sammarinesi emigrati

I Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci in visita, nei giorni scorsi, alle Comunità di New York e Detroit: due realtà da sempre animate da spirito di solidarietà fra concittadini e, soprattutto, grande rispetto per le istituzioni e tradizioni sammarinesi. A Detroit la Reggenza ha partecipato alle celebrazioni dell’80° anniversario del San Marino Social Club, in coincidenza con la Festa della Fondazione della Repubblica, su invito del Console Vincenzina Toccaceli Crescentini, insieme al Presidente della Comunità Sammarinese di Detroit, Marie Maiani Giulianelli, e al Presidente del San Marino Social Club, Leo Ciavatta; mentre a New York i Capi di Stato hanno preso parte alla cena sociale organizzata dal Console Roberto Balsimelli, cogliendo anche l'opportunità di fare tappa in alcuni luoghi simbolo della Grande Mela fra cui Ground Zero e Memorial e la sede dell'Onu, accompagnati dall’Ambasciatore Damiano Beleffi. La visita negli Stati Uniti in generale è stata per la Reggenza occasione propizia per intrattenersi a colloquio con numerosi concittadini, che hanno mostrato vivo interesse e grande affezione.