Officina di Idee "riapre" con un dibattito pubblico sul futuro di San Marino

Con settembre riapre la stagione del dibattito promossa da Officina di Idee, spazio di approfondimento nato su iniziativa di Teodoro Lonfernini e Francesco Mussoni della Dc. Appuntamento questa sera alle 21,15 a Palazzo Graziani con l'incontro intitolato “Chi e che cosa salverà il Paese? Facciamo Sistema”. In discussione temi di attualità politica ed economica: una riflessione a tutto campo su quelli che potrebbero essere i percorsi da intraprendere in funzione di una nostra reale autonomia – dicono gli organizzatori – e per generare crescita.