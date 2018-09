Rete - Mdsi su vendita Npl: "Una trappola finanziaria"

Democrazia in Movimento non esita a definire la vendita del pacchetto Npl da 2 miliardi e 189 milioni “una trappola finanziaria”: “Lo Stato – ricordano Rete e Mdsi - ha incassato 109 milioni. Ma se consideriamo che la somma include 56 milioni di crediti sanitari, significa che su un pacchetto da oltre due miliardi di NPL lo Stato ha incassato 53 milioni, quindi poco più del 2,5%. Ecco perché – sottolineano i due movimenti - abbiamo sempre parlato di avvoltoi della finanza. Perché solo un avvoltoio può, con la giusta classe dirigente, avventarsi con tanta veemenza su una preda già in agonia”. Dim parla infine di colpo di grazia inferto da Adesso.sm con l'indebitamento estero e con le politiche di rigore annunciate dal Governo.