Commissione Finanze: via libera, in sede referente, al nuovo regolamento Aass

Otto favorevoli, due astenuti, nessun contrario

Prosegue a Palazzo Pubblico la sessione della Commissione Finanze che ieri, nella prima giornata di lavori, ha respinto l'ordine del giorno delle opposizioni che mirava ad interrompere la trattativa per la cessione degli Npl di Cassa di Risparmio nel Gruppo Delta.

Questa mattina la commissione ha approvato con 8 voti a favore due astenuti il progetto di legge per modificare lo Statuto dell'Azienda dei Servizi che è dunque pronta per l'approdo in Consiglio Grande e Generale.



L'aula ha poi preso in esame la modifica della Legge sul sostegno allo sviluppo economico, la residenza per motivi economici e il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali”. Il Segretario di Stato Andrea Zafferani ha affermato che le norme sulle residenze per motivi economici sono già state recepite da un recente decreto che ha reintrodotto la fidejussione bancaria a garanzia dello Stato, per gli imprenditori che vogliono risiedere in Repubblica. Il decreto quindi decadrà quando la legge verrà approvata in Consiglio. Dai banchi delle opposizioni il provvedimento è stato criticato perché “aumenta la burocrazia”, “genera incertezza” ed anche perché è l'ennesimo ritocco ad un precedente provvedimento sullo sviluppo che dunque andrebbe azzerato e rivisto completamente.