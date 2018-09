Parlamento europeo condanna il premier ungherese Orban, via libera all'articolo 7

Approvata anche la proposta di riforma del copyright.

Il Parlamento Europeo condanna il premier ungherese Viktor Orban. Via libera all'articolo 7 del trattato sull'Ue per procedere con sanzioni all'Ungheria, per violazioni dello stato di diritto. Il voto arriva dopo la sfida all'Europa aperta dal leader ungherese. Nel suo discorso di ieri a Strasburgo Orban ha infatti parlato di "patria", di respingimento di "minacce" e di difesa dei confini.



La questione è entrata subito nel dibattito politico italiano, con la spaccatura nel Governo giallo-verde. Il Movimento 5 Stelle ha espresso appoggio alle sanzioni, mentre la Lega elogia la linea dura di Orban. Appoggio al leader ungherese anche da Forza Italia. Si sta così assistendo a un riavvicinamento delle forze del centro destra.



Ora la grana sarà per il premier italiano Giuseppe Conte che si trova tra due fuochi e che sarà chiamato a pronunciarsi nel Consiglio europeo. Sempre questa mattina, il Parlamento Ue ha anche approvato la proposta di riforma del copyright che andrà a ridisegnare i rapporti tra le nuove piattaforme online e gli editori nella gestione dei contenuti.



mt