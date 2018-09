Migranti: Mattarella a Salvini, nessuno al di sopra della legge

Nessuno è al di sopra della legge, neppure i politici: questo il messaggio indiretto di Mattarella a Salvini sul caso Diciotti. Il vicepremier risponde: è proprio rispettando la legge che chiudo i porti ai trafficanti di essere umani. Minacce di morte intanto al pm che ha indagato il ministro dell'Interno per sequestro di persona; Salvini condanna l'accaduto. A Strasburgo l'Europarlamento condanna invece Orban per violazioni dello stato di diritto in merito ai migranti. Conte riceve oggi l'alto commissario Onu per i rifugiati.