Approvata, in sede referente, la riforma della navigazione marittima

Opposizione e maggioranza annunciano conferenza stampa sui lavori

È terminata la riunione della Commissione Finanze. Il progetto di legge di “Riforma in materia di navigazione marittima” è stato approvato, in sede referente, con sette voti a favore, due contrari e un astenuto. A seguire è cominciato il dibattito sul Piano di Stabilità Nazionale.



Sui temi affrontati in commissione i membri di opposizione stanno tenendo una conferenza stampa a Palazzo Pubblico. Convocata, per le 14:30 circa, una conferenza stampa, anche dai commissari di maggioranza su Crediti Delta e Piano di stabilità