850mln di debito: Segretario Celli: "Finanza pubblica sotto controllo, il Paese ce la farà"

Il segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli, torna a parlare della situazione del bilancio dello Stato dopo che ieri, in Commissione Finanze, è stato reso noto che il debito pubblico ammonta a 850 milioni di euro, includendo la questione Cassa di Risparmio. Celli parla direttamente ai cittadini allontanando scenari foschi sul futuro del Paese.



"Il quadro generale della finanza pubblica è assolutamente sotto controllo", afferma Celli che risponde alle critiche sulla condizione del bilancio. La Csdl, nei giorni scorsi, in un'intervista a Rtv, in merito a un debito pubblico vicino al miliardo di euro, aveva affermato che una situazione del genere "accerterebbe che il Paese è fallito".



"Non sono d'accordo", risponde oggi il responsabile alle Finanze. "Credo invece che San Marino - dichiara - abbia fondamentali macroeconomici estremamente positivi. La crescita non è ancora soddisfacente, ma significativa, prosegue. Con coraggio, serietà, responsabilità e con la collaborazione tra Governo, componenti politiche e sociali, dice Celli, il Paese potrà farcela.



L'esecutivo punterà sul risanamento al quale si affiancheranno misure e riforme. Le mosse ipotizzate ieri vanno dall'emissione di bond pubblici ad apporti esterni, insieme alle diverse riforme annunciate. Il responsabile delle Finanze si dice quindi fiducioso. Sull'opzione prestito al Fondo monetario, Celli spiega che si tratta di "una delle opzioni più credibili" e assicura un confronto con le parti sociali.



Mauro Torresi



Nel video, l'intervista al segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli