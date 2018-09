Cannabis ad uso terapeutico, l'Italia vuole San Marino come produttore

Nuove possibilità per la Repubblica: ne hanno parlato a Roma il Segretario alla Sanità Santi e il Sottosegretario alla Salute Bartolazzi

A margine dell'Assemblea europea dell'OMS a Roma, cui partecipa una delegazione sammarinese, il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi ha incontrato il Sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi, che ha parlato di nuove possibilità per San Marino in campo sanitario.



Dopo ore di dibattito tra i 53 Paesi partecipanti all'Assemblea europea, all'Organizzazione mondiale della Sanità ricordano che un po' di sano movimento è alla base di ogni vita salutare, e allora tutti in piedi per qualche minuto di ginnastica, Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi compreso.

L'occasione, oltre che per discutere di finanziamenti alla salute, di vaccini e di emergenze sanitarie, si è rivelata estremamente utile per San Marino per incontrare il Sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi, quale primo rappresentante del nuovo governo italiano del ministero retto da Giulia Grillo.

Sono molteplici infatti, le questioni aperte tra i due Stati, ma l'Italia ha parlato anche di una nuova possibilità per San Marino, sicuramente inedita, circa la produzione di cannabis ad uso terapeutico.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Armando Bartolazzi, Sottosegretario alla Salute, e a Franco Santi, Segretario di Stato alla Sanità