Consiglio: oggi l'elezione dei Capitani Reggenti

Si apre alle 13.30 la sessione di Settembre del Consiglio Grande e Generale. Alle 17 la seduta verrà interrotta per l'elezione dei Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini, rispettivamente consiglieri di SSD e Civico 10. A seguire, come da tradizione, il Segretario di Stato per gli Affari Interni darà l’annuncio, dopo tre squilli di tromba, dal balcone centrale di Palazzo Pubblico. In serata riprenderanno i lavori, con il comma comunicazioni. Ci si aspetta una seduta piuttosto accesa, sulla cessione dei Crediti Delta e sulla denuncia del Governo di un dossieraggio anonimo. Probabile insomma che tornino ad infiammarsi gli animi sulle banche, in attesa degli altri argomenti caldi all'ordine del giorno, come sanità e scuola. Proprio domani gli insegnanti sciopereranno contro il decreto portato a ratifica dal Segretario Podeschi.



MF