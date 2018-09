Consiglio: opposizione all'attacco su territorio e banche

Torna il Consiglio e con esso lo scontro fra maggioranza ed opposizione sulle banche. Prima, però, Rete e Dc puntano i riflettori sul territorio. Davide Forcellini, alla luce del crollo del ponte Morandi, torna sulla manutenzione di strade ed edifici pubblici, “che può essere centro di profitto non solo un costo”. “Non dobbiamo pensare – avverte - che quanto successo a Genova qui non possa accadere perché non ci sono ponti. Ci troviamo in un paese con edifici fatiscenti e non sicuri, strade pericolose”. Presenta quindi un odg che impegna il Congresso a predisporre entro 30 giorni uno studio per un piano di manutenzione delle opere pubbliche da concludersi entro il 31 marzo 2019.



Stefano Canti lancia l'allarme sul decreto che introduce nuovi articoli al Testo Unico “che stanno paralizzando – attacca - le richieste di conformità edilizia”. Per il Consigliere Dc c'è stato il blocco totale degli atti di compravendita. “Abbiamo 50 richieste di conformità edilizia ferme”. Si scaglia anche contro la sanatoria chiedendo con un Ordine del Giorno una nuova proroga. “Ad oggi, dopo un anno dalla sua introduzione, sono state presentate circa 230 pratiche per un incasso di quasi un milione di euro. Serve più tempo per evadere il numero cospicuo di pratiche di qui al termine”. Presenta quindi un altro ordine del giorno.



Ma è sulle banche, sul debito pubblico e contro Celli che si scaglia Matteo Zeppa. “Con un debito di quasi un miliardo di euro – dice – il quadro della finanza pubblica non può essere definito sotto controllo, a maggior ragione quando quando di quel debito oltre 500 milioni sono da imputare a sue scelte scellerate, con il placet di fedeli vassalli congressisti”. Sua – accusa – è la visione distorta di un bilancio di Cassa “falsato con un cda complice. Suoi i silenzi su Confuorti”.

Celli – continua Zeppa - ha scientificamente studiato la distruzione di un sistema portando al fallimento del paese ed ora attua scelte recessive vessando i contribuenti”. Nel mirino il Fondo Monetario, “ente che non fa carità a nessuno e lucra sui disastri nazionali” e che ha individuato come nuovo referente per San Marino “un uomo che ha lavorato per l'Advantage Financial di Confuorti. Il cerchio magico Zeppa– afferma - è chiuso”. Il Consigliere di Rete torna anche all'attacco anche di Marino Grandoni: “dica e scriva quanto è la sua esposizione in Cassa di Risparmio”.



Alessandro Cardelli punta invece il dito contro la cessione dei Crediti Delta, partendo dalla relazione della Grant Thorton. mettendo in evidenza la vendita a 177 milioni in meno rispetto alle previsioni di incasso. “Una cifra astronomica. Quante patrimoniali comporterà un'operazione di questo genere? Invita quindi al confronto perché “una volta ceduti non si torna più indietro”. Anche Iro Belluzzi chiede ulteriori valutazioni sui Crediti Delta e nel rallegrarsi del ruolo del Presidente di Bcsm Tomassetti nel ripristinare i rapporti con Bankitalia, si rammarica del tempo perso. “Difficile – dice – recuperare i danni d'immagine”. Chiede poi trasparenza nell'Istituto di Via del Voltone. Prende spunto da corsi di formazione del capo della vigilanza per formare chi dovrà gestire gli NPL: “Come vengono utilizzati- chiede - i denari di BCSM?”



MF