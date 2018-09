Dipendenti Banca Cis: "chiediamo alla politica comportamenti equilibrati"

Scendono in campo anche i dipendenti di Banca CIS che, in una nota, ricordano i tempi complicati in cui vive il sistema bancario e scrivono che è doveroso pretendere, "dalle istituzioni, da coloro che rivestono un ruolo nel panorama politico sammarinese e da chi in genere dichiara di avere a cuore le sorti del nostro paese e dei suoi cittadini, comportamenti attenti ed equilibrati, per non generare ulteriore incertezza nei confronti degli Istituti della Repubblica". I dipendenti di Banca Cis, si legge, esprimono il loro stupore e disappunto in merito ai recenti attacchi mediatici portati da alcuni esponenti politici, basati su illazioni e ricostruzioni faziose di avvenimenti e situazioni che direttamente o indirettamente intendono colpire l’Istituto nel quale lavorano e ribadiscono che Banca CIS è solida, professionale e competente. L'invito, conclude la nota, è a un maggiore senso di responsabilità e ad una attenta valutazione delle conseguenze che tali esternazioni possono avere sul futuro dei lavoratori e dei cittadini in generale.



Il comunicato integrale dei dipendenti