I legali della Leiton Holding: "Il prestito scade il 30 giugno 2021"

Gli avvocati Nicola Mazzacuva e Paolo Reffi, su incarico della Società Leiton Holding, precisano che, ai sensi del contratto vigente, la scadenza del prestito obbligazionario deve intendersi fissata al 30 giugno 2021. Ogni diversa interpretazione, sottolinea la nota, può essere oggetto di un contenzioso presso i Tribunali competenti, ma non certamente di un dibattito politico. La società puntualizza di avere sempre onorato i propri impegni alle scadenze contrattuali e non vi è alcun motivo per dubitare che non continui a farlo anche in futuro. Si precisa infine che la Società si riserva di procedere per le vie legali con riguardo alle altre notizie non veritiere riportate nel comunicato del movimento Rete-MD.