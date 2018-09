Migranti: presidente Kurz, Obiettivo arginare partenze

Il cancelliere austriaco e presidente di turno dell'Unione europea Sebastian Kurz sarà oggi a Parigi dopo la tappa di ieri a Berlino, in vista del vertice straordinario mercoledì e giovedì prossimo a Salisburgo. E' il momento di "non far neanche partire le barche", ha detto ieri ad Angela Merkel. Berlino e Vienna sostengono il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker nell'intento di rafforzare Frontex. L'ampliamento - ha detto Kurz - "non deve però avvenire chissà quando, ma entro il 2020".