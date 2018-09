Pensioni, a Roma l'incontro tra il Segretario alla Sanità Santi e il dg dell'INPS

Si chiede la modifica di un accordo del '74 per rendere possibile l'accorpamento per i pubblici dipendenti

Due giornate dense di incontri all'Eur di Roma per il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi, accompagnato dai vertici dell'Iss, il direttore generale Andrea Gualtieri e il direttore amministrativo Sandro Pavesi. Il primo avviene all'INPS, sede principale. La delegazione sammarinese sta partecipando anche ai lavori dell'Assemblea europea dell'OMS.



Al centro del colloquio tecnico, alla sede centrale di via Ciro il Grande, le pensioni dei pubblici dipendenti che prestano la loro attività professionale in Italia e a San Marino. L'articolo di un accordo del '74 tra i due Stati vieta esplicitamente l'accorpamento ai fini pensionistici, ed è uno dei motivi per cui professionisti hanno difficoltà a venire a lavorare sul Titano. Un ostacolo che la Segreterie alla Sanità e l'Iss stanno cercando di rimuovere. La prima e ultima parola spetta comunque alla politica, incontri dovranno essere fissati anche col ministero del Lavoro.



Nel video l'intervista al direttore generale dell'ISS Andrea Gualtieri



Francesca Biliotti