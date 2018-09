Consiglio: Bronzetti,"resa dei conti in Banca Centrale". Morganti coglie l'appello al dialogo: "piena disponibilità"

Nel mirino dell'opposizione le scelte sul sistema bancario. I Segretari ad Esteri e Finanze sono oggi a Roma con rappresentanti di Abs per un incontro con Abi ma “invece di fare queste trasferte romane che non si sa a cosa portino – dice Denise Bronzetti del Partito socialista – dovrebbero spiegarci cosa sta succedendo in Banca Centrale”. È di questa notte la notizia di una resa dei conti ai vertici. “Finisca la notte dei lunghi coltelli – commenta - ma se pensiamo che sia frutto di dinamiche interne ci sbagliamo di grosso”. Sotto la lente della minoranza anche il mondo del lavoro. “ Dire che ci sono 700 occupati in più è una falsità enorme” - attacca il democristiano Teodoro Lonfernini che puntualizza: “sono effetto del 4 e mezzo percento sul lavoro frontaliero. Dal punto di vista sociale ha una certa differenza se sono occupati italiani o sammarinesi”. “E' una strada sbagliata negare i risultati nel mondo del lavoro e delle imprese” – gli risponde Mimma Zavoli. “Significa dire falsità, tentare di contestare un progresso”. Per l'esponente di C10 si ripropone il solito fil rouge del non riconoscimento che ostacola un confronto proficuo. “A fronte di un aumento dei frontalieri è diminuita la disoccupazione interna. Questo è un dato di fatto” – rincara la dose Lorenzo Lonfernini. “Non significa che va tutto bene ma si registrano segnali positivi”. La spaccatura fra maggioranza ed opposizione è come una ferita che non riesce a rimarginarsi.



Alle accuse di Rete di assenza di democrazia e di un Governo che decide in altre sedi, risponde nella notte Roberto Giorgetti, che di contro fa riferimento ad una delegittimazione del ruolo istituzionale dell'Aula. Torna l'ormai noto comunicato sul colpo di Stato e resta al centro del dibattito il bilancio di Carisp. “I problemi del settore bancario – ricorda Marco Podeschi - arrivano da anni di negazionismo totale. Quando chiedevamo dati basilari su Cassa c'erano consiglieri che saltavano sulla sedia”. Jader Tosi punta il dito contro un'opposizione che spara a zero senza proporre. “La maggioranza è disponibile al dialogo – dice - ma non si chieda la testa di qualcuno”. Ribadisce poi quanto sostenuto anche nel programma Palazzo Pubblico. Se il paese non trova risorse e un punto di pareggio nel bilancio dello stato non si possono escludere azioni straordinarie come la patrimoniale. Negare questo significa essere bugiardi. E non sarà questo governo la causa della patrimoniale, ma l'inettitudine di quei politici che negano i problemi”. Nello scontro politico e accuse reciproche c'è ancora chi tenta di ricucire il rapporto. Giuseppe Morganti coglie l'appello al dialogo lanciato da Mussoni e Riccardi.

“Forse – dice l'esponente Ssd - c'è la possibilità di ricostruire un percorso. Diamo la piena disponibilità fuori da schemi e pregiudizi”.



MF