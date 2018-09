Reggenza: Tomassoni e Santolini affidano ai social le loro prime impressioni

"Ancora una volta ho la responsabilità, il dovere, ma anche il privilegio e soprattutto l’onore di dedicare il mio tempo e le mie energie a questo Alto ruolo" Mirco Tomassoni affida ai social il suo pensiero dopo essere stato eletto Capitano Reggente per il prossimo semestre. Affiancato "dall'amico e compagno Luca Santolini, collega Consigliere preparato, giovane e stimato".



"É per me un ulteriore impegno che si preannuncia particolarmente difficile, ma anche una sfida stimolante che orgogliosamente devo e voglio affrontare al massimo delle mie possibilità, senza condizionamenti e nell’interesse del mio Paese e di tutti i miei concittadini".



Il consigliere di Sinistra Socialista Democratica annuncia anche la sua uscita momentanea dai social "per ovvie ragioni d’opportunità" e da appuntamento al 1° Aprile 2019.



Si tratta di una prima volta per il consigliere di Civico 10. Luca Santolini affida i suoi sentimenti a Facebook e parla di una "responsabilità che pesa tantissimo, il momento complicato, il dovere che ci guiderà. L'amicizia. La notte in bianco. Le gambe che tremano alla prima nota dell'inno. L'onore più grande".



Non nasconde il momento difficile ma si impegna fin da ora a "fare del mio meglio, con tutti i miei limiti, per essere all'altezza del ruolo e del momento".



E poi le risposte dei tanti amici, veri e 'social' di congratulazioni e augurio di buon lavoro per la Reggenza eletta.