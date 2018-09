Ssd e Civico 10 plaudono l'odg approvato in Consiglio sulla Palestina

Il Consiglio Grande e Generale – sottolinea Sinistra Socialista Democratica in comunicato - ha approvato un ordine del giorno in cui si auspica che Palestina e Israele possano coesistere sulla base del principio “Due popoli, due stati” previsto dagli accordi di Oslo che ne definisce i territori entro i confini del 1967, con Gerusalemme capitale di entrambi gli stati.



L'ordine del giorno prevede anche il Governo si impegni nelle sedi internazionali per riattivare il processo di pace e per ottenere il riconoscimento della Palestina quale stato democratico e sovrano. Altro aspetto fondamentale dell'Odg, il mandato all'esecutivo affinché attivi le procedure per una rappresentanza a San Marino dell'Autorita Palestinese. L'ordine del giorno è stato approvato dalla coalizione di maggioranza Adesso.sm e dal Pdcs. Anche Civico 10 – oltre ad Ssd – ha divulgato un comunicato sottolineando l'importanza dell'Ordine del Giorno approvato e ringrazia i proponenti dell'Istanza d'Arengo sul tema “che hanno dato uno spunto di discussione interessante al Consiglio” e tutti gli intervenuti al dibattito e i sottoscrittori dell’Ordine del Giorno.