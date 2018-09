Calenda: "Questo governo sta solo facendo opposizione, ma noi siamo diventati arroganti"

L'ex ministro del governo Renzi alla Stampa Estera spiega il suo progetto politico in vista delle prossime europee

Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico nel governo Renzi, alla Stampa Estera spiega perché, a suo dire, il centrosinistra ha perso e bacchetta l'attuale esecutivo: “Non stanno governando, ma facendo opposizione”.



Abbiamo perso perché siamo diventati arroganti, e distanti dalla realtà. Non si può dire che eviti l'autocritica, Carlo Calenda, parlando alla Stampa Estera. “Elogiavamo l'eccellenza dell'Italia – ha detto, parlando del governo Renzi – ma chi invece aveva paura perché ancora immerso nella crisi ci ha abbandonato”.

I progressisti non hanno lavorato per abbattere l'analfabetismo funzionale, che secondo l'Ocse, ha riferito l'ex ministro, in Italia è al 28%: si tratta di persone che leggono un testo e non lo comprendono. Così non possono vivere i cambiamenti, e anzi rifiutano la conoscenza.

Critiche anche per l'attuale governo che, dice, cadrà a breve per sue contraddizioni interne ma anche perché al momento non governa.

In vista delle europee Calenda vuole creare un fronte progressista, che non sia populista e che non voglia portare l'Italia fuori dalla sua collocazione europea. Se si sarà concretizzato questo progetto, conclude, mi candiderò, altrimenti no.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico