Commissione Esteri risponde alla Consulta dei sammarinesi all'estero

La Commissione Esteri licenzia il documento di risposta alle richieste della Consulta dei sammarinesi all'estero. La recente legge assegna non più all'Ufficio di Presidenza ma a Congresso e Commissione il compito di redigere la relazione sui vari quesiti che la Consulta pone di volta in volta in Assemblea. E' stata quindi presa in carico una gran mole di arretrati. Da oltre due anni, infatti, la Consulta non riceveva risposte. Il documento è stato condiviso da tutti i gruppi.