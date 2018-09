Serata Comites: "endorsement" alle iniziative del Comitato da 4 politici italiani

Soddisfatti, gli esponenti del Comites, per la serata di ieri, alla Sala Montelupo di Domagnano. Si è parlato di voto e cittadinanza per gli italiani residenti in Repubblica. Ospiti diversi politici italiani

“Una serata molto intensa - ha sottolineato il Vicepresidente del Comites –; importante anche per confrontarsi con i diversi presenti in sala”. Alessandro Amadei ha ringraziato innanzitutto i senatori del PD Paola Boldrini e Daniele Manca che – nonostante fino a poche ore prima fossero ancora a Roma, per il voto del “Milleproroghe” - non sono voluti mancare all'appuntamento. Tra gli ospiti anche l'ex parlamentare del Partito Democratico Tiziano Arlotti, e Valentina Castaldini: portavoce di Alternativa Popolare. Illustrate, da tutti loro, le problematiche degli italiani residenti all'estero, ed alcune soluzioni elaborate dai rispettivi schieramenti. Ma soprattutto è arrivato un endorsement ufficiale ai progetti di legge presentati dal Comites, al Consiglio Grande e Generale, nel novembre scorso: ovvero l'eliminazione del dovere di rinuncia alla cittadinanza di provenienza, come requisito per ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione; e il diritto di elettorato attivo e passivo, per gli italiani che risiedono sul Titano da almeno 5 anni, nelle elezioni delle Giunte di Castello. Se queste richieste fossero approvate – hanno sottolineato i politici intervenuti – per San Marino si accelererebbe il percorso verso l'accordo di associazione con l'UE; e in generale si armonizzerebbe la normativa della Repubbica agli standard europei. Tutto ciò anche alla luce delle indicazioni fornite di recente dall'ECRI, che ha sottoposto il Paese alla procedura del monitoraggio speciale. Queste istanze, ha spiegato poi Amadei, sono positive anche per la comunità sammarinese, perché rappresentano un'opportunità per rinsaldare i rapporti con Roma. Dagli ospiti italiani, infine, l'impegno a sostenere le iniziative del Comites nelle sedi opportune. Prossimamente il Comitato organizzerà eventi che coinvolgeranno il mondo politico sammarinese.