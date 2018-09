Bilancio: conti in primo piano per San Marino e Italia

Si va verso il pareggio: il disavanzo passa dagli 11 milioni e 500 di agosto a poco più di 7.800.000. “Fermo restando – dice Celli - l'obiettivo prioritario dell'equilibrio”. Questo quanto dichiarato in aula dal Segretario Simone Celli all'avvio di dibattito sulla seconda variazione al bilancio. Questa mattina l'aula è ripartita proprio da qui nell'ultimo giorno di seduta consiliare. E i conti al centro anche della settimana calda sulla manovra in Italia; in vista della presentazione della nota di aggiornamento del Def. Lega ed Ms chiedono a Tria misure espansive. Intanto Silvio Berlusconi torna a farsi sentire, e da Fiuggi attacca il Movimento: 'Sono peggio della sinistra, nemici delle imprese'. Stoccata anche a Salvini: 'Ha uscite non gradevoli e non accettabili, ma è di centrodestra'. E sulle europee, Berlusconi si dice anche pronto a correre.