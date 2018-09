Un presidio sul Pianello a favore della legge sul'aborto

Tra i volti della protesta, dopo avere preso le distanze dai loro partiti, Karen Pruccoli e Vanessa Muratori

Un presidio sul Pianello, da novembre in poi, per chiedere al Consiglio di legiferare sulla libertà di scelta delle donne. Il volto del dissenso che un gruppo di cittadini esprimerà a breve sul progetto di legge di iniziativa popolare "Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile", presentato nel 2014 e fermo al palo dopo un primo confronto nel gennaio 2017, ha una connotazione politica che si consolida dopo le prime avvisaglie. Karen Pruccoli e Vanessa Muratori hanno preso ufficialmente le distanze rispettivamente da Civico 10 e SSD e chiedono il coraggio delle decisioni.

L'intenzione palese è portare sul Pianello, in occasione del Consiglio Grande e Generale, il maggior numero di persone per dare un segnale forte. Quella politica non ha bisogno di dichiarazioni: sta nella linearità delle scelte di chi, in campagna elettorale, ci ha messo il programma, gli ideali e la faccia.

Nel servizio l'intervista a Karen Pruccoli e Vanessa Muratori