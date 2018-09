Assemblea ONU. Renzi presiede il dibattito pomeridiano

Si è aperta al Palazzo di Vetro di New York, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi è stato il giorno di Trump. "Un anno fa ero qui a dirvi cosa avremmo fatto, oggi sono qui davanti a voi per parlarvi degli straordinari progressi che l'America ha fatto", ha detto il presidente degli Stati Uniti. Rigettiamo la dottrina del globalismo, ha aggiunto denunciando gli squilibri sul fronte dei rapporti commerciali degli Usa con gli altri Paesi, quelli che hanno innescato l'ondata di dazi alla base della politica protezionista della Casa Bianca.



Il Segretario di Stato agli Affari Esteri, Nicola Renzi, interverrà in plenaria il 29 settembre. Dopo una serie di incontri bilaterali con i ministri degli esteri di Saint Kitts and Nevis, della Micronesia e di Vanuatu, a Renzi il compito di presiedere l’incontro pomeridiano del dibattito. San Marino quest’anno ricopre infatti la carica di Vice Presidente dell'Assemblea Generale. È la seconda volta che la Repubblica di San Marino assume questo importante incarico, ed è la prima volta - ricorda una nota - che un Segretario di Stato per gli Affari Esteri presiede un incontro nel corso del Dibattito Generale.