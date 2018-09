In Portogallo Celli incontra Centeno

A Lisbona l'incontro tra il Ministro delle Finanze portoghese Mario Centeno e il Segretario di Stato per le Finanze Simone Celli. L'appuntamento, spiega una nota di Palazzo Begni, rientra nella missione tecnica che ha visto la collaborazione tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte indirette. In esame anche la possibile collaborazione tra i due Stati e le prospettive politiche, economiche e finanziarie dell'Unione Europea, anche alla luce dei negoziati in corso tra San Marino e Bruxelles per la conclusione di un Accordo di Associazione. Centeno e Celli, conclude la nota, hanno riaffermato il loro comune impegno verso un'ulteriore cooperazione tra i due Stati per rafforzare le relazioni bilaterali esistenti, anche in campo economico e finanziario.