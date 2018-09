Unioni Civili. Il Comitato annuncia presidio in Commissione

Il Comitato promotore della legge sulle Unioni Civili fa sapere che presenzierà a tutta la discussione del provvedimento, con relativo aggiornamento on line, della proposta di iniziativa popolare che approderà in Commissione consiliare dal 26 al 28 settembre. Il nuovo regolamento, ricorda una nota, prevede che i commissari presentino anticipatamente, in forma scritta, gli emendamenti che intendono apportare e il Comitato promotore abbia il tempo di rispondere con un proprio parere a riguardo. Vi sono alcuni aspetti, scrive il Comitato, che ci fanno temere cambiamenti che potrebbero stravolgere profondamente l’intendimento di un progetto di legge che complessivamente ha raccolto oltre 1.300 firme. In base all’interpretazione del nuovo regolamento, prosegue la nota, il primo firmatario non potrà più partecipare attivamente durante la discussione degli emendamenti in commissione. Così, anche tutti i futuri progetti di legge di iniziativa popolare, conclude il Comitato, non potranno più essere difesi direttamente dal primo firmatario al momento delle discussione.



Il comunicato del Comitato promotore