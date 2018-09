Domani-Motus Liberi si presenta alla cittadinanza

Gremita la sala del Castello di Serravalle. Serata all'insegna del confronto sui temi stringenti per il Paese

Soddisfazione per il primo atto pubblico, primo faccia a faccia con la popolazione. Sala piena, almeno 200 persone, coinvolte in una dialettica costruttiva sui temi sentiti per il Paese, dalla sanità alla giustizia, ai provvedimenti di natura fiscale. Domani Motus Liberi si presenta e ribadisce, proprio nel dialogo, la linea politica.

Primo incontro pubblico, occasione per lanciare una istanza d'Arengo per l'introduzione dell'educazione civica, intesa a tutto tondo, come insegnamento specifico nelle scuole di ogni ordine e grado. Sarà presentata a breve alla nuova Reggenza; sottoscrizioni ancora aperte, richiedendo informazioni sul sito del partito www.domanimotusliberi.org



AS



Nel video le interviste al Presidente di Domani-Motus Liberi, Fabio Righi e al Responsabile delle Comunicazioni del partito, Gaetano Troina