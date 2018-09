Presentato il nuovo Prg di Boeri: sarà un "piano strategico per la Repubblica"

All'interno del piano anche obiettivi come la messa in sicurezza del territorio e la valorizzazione del bio.

Presentato il nuovo piano regolatore "SM 2030" che vede, tra i realizzatori, l'architetto Stefano Boeri. Ieri sera al Kursaal sono stati illustrati i punti principali di quello che è stato definito "un piano strategico" per la Repubblica. Il documento è composto da una serie di progetti dedicati ai diversi ambiti d'intervento, nel segno della valorizzazione del territorio e di un nuovo modo di muoversi al suo interno. Prioritaria è la tutela dei centri storici. Saranno poi introdotte le "strade parco", cioè quelle vie particolarmente suggestive a livello paesaggistico da essere segnalate, soprattutto per il turismo. Le aree agricole saranno divise in 3 tipologie e non più in un solo modo. Tra gli obiettivi, anche la rigenerazione delle aree sottoutilizzate, ad esempio quella dell'ex Symbol o dell'ex Fasea di Fiorentino. Lo scopo è fermare il consumo del suolo. Nel documento si fa riferimento anche al nuovo polo scolastico di Fonte dell'Ovo e ad un collegamento con il centro tramite un impianto di risalita. Non viene nominata esplicitamente la monorotaia, ma si parla di un sistema di trasporto pubblico veloce, da valle a monte. A Ottobre inizierà la terza fase di lavoro in cui saranno stabilite norme e regole precise per operare.



mt



Nel video, le interviste all'architetto Stefano Boeri e al segretario di Stato al Territorio, Augusto Michelotti