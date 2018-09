Renzi all'Onu presiede i lavori dell'Assemblea

Prosegue la trasferta newyorkese del Segretario di Stato Nicola Renzi che, dopo la colazione di lavoro organizzata dal Segretario Generale dell’ONU e aperta a numerosi Capi di Stato e di Governo, ha presieduto parte del Dibattito dell’Assemblea Generale, assumendo la vicepresidenza dei lavori. Il Responsabile della Politica estera sammarinese ha anche incontrato gli omologhi della Federazione di Saint Kitts e Nevis, degli Stati Federati della Micronesia e della Repubblica di Vanuatu allacciando relazioni di grado diplomatico. Lo stabilimento di rapporti al più alto livello permette di approfondire la conoscenza tra Stati e ampliare la collaborazione in ambito bilaterale e multilaterale. Favorisce, inoltre, sottolinea una nota degli esteri, un supporto più efficace ai sammarinesi che si trovino all’estero e alle imprese che intendano commerciare in ambito internazionale. La giornata si è conclusa con l’ormai tradizionale cena di lavoro tra i tre piccoli Stati d’Europa impegnati nel negoziato per un accordo di associazione con l’Unione Europea. Il Segretario di Stato Renzi ha incontrato il Capo del Governo e il Ministro degli esteri di Andorra e il Ministro degli Affari Esteri di Monaco. La cena è stata l’occasione per fare il punto sullo stato del negoziato in corso e concordare i prossimi passi da compiere.