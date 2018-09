I Capitani di Castello alla Reggenza: “Le giunte, lo strumento più efficace per avvicinare istituzioni e cittadinanza”



“La vostra collaborazione è stata fondamentale, avete valorizzato il nostro territorio” sono le parole dei Capi di Stato Stefano Palmieri e Matteo Ciacci che a Palazzo Pubblico hanno ricevuto i Capitani di Castello. “Avete un ruolo molto importante, rappresentate un passaggio necessario per far coincidere l'agire politico e il sentire comune”. Politica e istituzioni, aggiungono i Capi di Stato, devono essere attente e sollecitate nei confronti “delle esigenze più immediate e concrete della popolazione”. Un concetto molto significativo, che ha voluto ribadire nel suo discorso il portavoce dei Capitani di Castello Vittorio Brigliadori: “Siamo molto lieti di questo incontro, riteniamo che le giunte siano lo strumento più efficace e necessario per unire la cittadinanza alle istituzioni”. Percorsi come “La Giornata dei Castelli” forniscono un contributo prezioso a tutta la Repubblica, spiega Brigliadori, perché avvicinano la cittadinanza ai luoghi e alla memoria storica dei vari Castelli. Molto importante dotare i nostri giovani di una formazione sempre più ampia, conclude la Reggenza: “Al di là di ogni differenza e divisione serve recuperare e riaffermare il senso di una comune appartenenza che unisce tutti i sammarinesi”.