Onu: Segretario Renzi ratifica accordi su protezione dell'ambiente, disarmo e diritti umani

La partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari esteri Nicola Renzi alla 73^ sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni unite prosegue da martedi' tra impegni istituzionali, incontri a margine e firme di accordi bilaterali. Una nota di Palazzo Begni fa il resoconto della giornata di ieri: in mattinata ha partecipato alla colazione di lavoro ministeriale dei Paesi del gruppo informale sulla riforma del Consiglio di Sicurezza "Uniting for Consensus", che si e' svolta presso la Rappresentanza Permanente dell'Italia. "La riunione- riferisce la nota- presieduta dal Ministro degli Affari Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi, e' stata l'occasione per compiere una valutazione generale del Gruppo sul processo di riforma del Consiglio di Sicurezza".



Nel corso della giornata inoltre il Segretario Renzi ha depositato gli strumenti di ratifica e di adesione di tre importanti trattati nel campo della protezione dell'ambiente, del disarmo e dei diritti umani: l'Accordo di Parigi, in materia di cambiamenti climatici, del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, infine del Trattato per la proibizione delle armi nucleari. In particolare, con la ratifica del Titano a quest'ultimo Trattato,che risale al 26 luglio scorso, e' salito a 19 il numero di Stati aderenti: "San Marino ha voluto essere tra i primi Stati a ratificare questo importante strumento- sottolinea la nota- in continuita' con la propria posizione di contrarieta' a ogni arma di distruzione di massa".



A margine del Dibattito Generale, sono proseguiti parallelamente anche i colloqui bilaterali. Il Segretario Renzi ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri del Kirghizistan, Erlan Abdyldaev, "con il quale- prosegue la nota- ha concordato di rafforzare le relazioni anche attraverso la stipula di due importanti accordi bilaterali in campo economico contro le doppie imposizioni fiscali e per la promozione e protezione degli investimenti". Quindi ha avuto un colloquio con Sven Mikser, Responsabile alla politica estera dell'Estonia, sulle possibilita' di cooperazione in ambito multilaterale. Infine, il Segretario di Stato ha incontrato Emais Roberts, Ministro della Sanita' della Repubblica di Palau, con il quale ha firmato l'Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.