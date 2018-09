PSD-PS: "Necessario serrare le fila dell'opposizione"

All'indomani delle dichiarazioni di Mdsi - che di fatto archiviava il dialogo con Psd e PS - sono proprio i due partiti in una nota congiunta a focalizzare la necessità di “serrare le fila delle opposizioni”, all'apertura della stagione referendaria, per ascoltare le esigenze dei cittadini “che chiedono speranze e una alternativa a questo Governo”, ribadendo i problemi irrisolti per il Paese: lotta ai poteri forti, rilancio della politica estera, giustizia, sistema bancario, difesa dello stato sociale. In questa direzione, dichiarano di guardare con attenzione alla posizione di Rete che, sempre ieri, chiedeva di “non ragionare per simpatie, ma per affinità, auspicando confronto serio per allargare il raggio di azione”