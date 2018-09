Domani l'intervento di Renzi all'Onu. Proseguono gli incontri bilaterali

Fitta l’agenda del Segretario di Stato agli Esteri, a New York da lunedì scorso e che domani prenderà la parola alle Nazioni Unite. Tra gli incontri bilaterali quello con il ministro degli esteri di El Salvador con il quale Renzi ha sottoscritto il Memorandum d’Intesa per la consultazione trai due Ministeri. Anche con il collega dell’Albania, Renzi ha firmato un analogo Memorandum d’Intesa. Il Ministro albanese ha invitato il Segretario Renzi in visita ufficiale a Tirana nella prima metà del 2019. Con il Ministro degli Esteri del Congo Renzi ha perfezionato l’accordo per lo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.