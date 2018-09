Il giorno di Renzi all'Onu



Oggi, alle ore 11.30 di New York, il Segretario agli Esteri Nicola Renzi interverrà al Dibattito Generale delle Nazioni Unite, incentrato sul multilateralismo costruttivo e sul suo potere di ridurre la distanza fra l’Organizzazione e le necessità degli individui.



Intanto il Segretario, negli States da lunedì scorso, ha intrattenuto diversi incontri bilaterali. Tra gli incontri bilaterali quello con il ministro degli esteri di El Salvador con il quale Renzi ha sottoscritto il Memorandum d’Intesa per la consultazione trai due Ministeri. Anche con il collega dell’Albania, Renzi ha firmato un analogo Memorandum d’Intesa. Il Ministro albanese ha invitato il Segretario Renzi in visita ufficiale a Tirana nella prima metà del 2019. Con il Ministro degli Esteri del Congo Renzi ha perfezionato l’accordo per lo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.