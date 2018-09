1° ottobre: l'oratore ufficiale Francesco Ubertini in udienza dalla Reggenza

La cerimonia di insediamento in diretta su Rtv dalle ore 9,40.

Domani, 1 ottobre, l'insediamento dei Capitani Reggenti eletti, Mirco Tomassoni e Luca Santolini. Sarà una giornata ricca di eventi istituzionali, con la chiusura del semestre reggenziale dei capi di Stato Stefano Palmieri e Matteo Ciacci.



I primi incontri si sono aperti già questa sera: a Palazzo Pubblico l'udienza alla quale ha preso parte l'oratore ufficiale, Francesco Ubertini, rettore dell'Università degli Studi di Bologna. Presente il segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi. Originario di Perugia, Ubertini, classe 1970, ha una formazione in ingegneria e dal 2015 è alla guida dell'Ateneo bolognese. E' il rettore più giovane d'Italia.



I Capi di Stato, nel loro discorso, hanno parlato di un grande contributo che l'Ateneo ha portato alla crescita della Repubblica, alla formazione di diverse generazioni che poi hanno svolto un ruolo di primo piano in terra sammarinese.



Tutti gli istanti della cerimonia di insediamento saranno raccontati, domani, su San Marino Rtv. La diretta inizierà alle 9,40 del mattino con le note della banda militare schierata per l'inno nazionale e l'alza bandiera. Le telecamere riprenderanno poi i momenti centrali della giornata, con commenti e interviste dalle sedi istituzionali interessate dalla cerimonia. Fino allo scambio dei collari che segnerà il passaggio di consegne ai nuovi Capitani Reggenti.



mt