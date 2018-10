1° ottobre: oltre ogni confine, Stampa estera a San Marino per raccontare la cerimonia d'insediamento

Il primo ottobre è stato seguito da ogni parte del mondo. Per la prima volta, la stampa estera è salita sul Titano per raccontare la giornata.

Hanno seguito tutte le fasi della cerimonia, nei palazzi istituzionali e in centro storico, raccontando i momenti che hanno aperto il nuovo semestre reggenziale. Sono i giornalisti della Stampa estera di Roma, cioè i cronisti stranieri accreditati in Italia. Si tratta di una consuetudine nuova, introdotta nel giorno di insediamento dei Capi di Stato Mirco Tomassoni e Luca Santolini. L'intenzione è di ripetere l'esperienza ogni 6 mesi. Provengono da Paesi come Spagna, Germania, Slovenia, Arabia Saudita e Turchia. Terminata la cerimonia, nel pomeriggio hanno incontrato esponenti del Governo: i segretari di Stato Marco Podeschi e Andrea Zafferani. Presenti anche il comandante della gendarmeria, Maurizio Faraone, e il presidente Abs, Domenico Lombardi. I rappresentanti dell'esecutivo hanno fatto conoscere meglio la Repubblica, dall'innovazione tecnologica alla situazione economica, fino alle opportunità che il Paese offre in vari campi. Una novità resa possibile soprattutto dall'ingresso di San Marino Rtv, tramite la corrispondente da Roma Francesca Biliotti, nel consiglio direttivo della Stampa estera.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato Marco Podeschi e Esma Cakir.