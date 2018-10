Accordo Ue: al Valloni, per la prima volta, il seminario con i diplomatici dell'Unione

Archiviata la cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti, ieri, per la prima volta a Palazzo Valloni, c'è stato l'incontro con i rappresentanti diplomatici dell'Unione europea, sul processo di associazione di San Marino e sulle principali tappe del percorso di maggiore integrazione.



Era presieduto dal Segretario Renzi e dal Capo delegazione dell’UE presso San Marino Tombinski



Hanno parlato dei passi finora compiuti in ambito negoziale e dei punti più sensibili su cui i partner negoziali si sono maggiormente concentrati, guardando poi ai prossimi appuntamenti e iniziative in programma.



L'obiettivo degli Esteri, oltre all'approfondimento e confronto particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti, è che il seminario venga “istituzionalizzato” proprio in occasione della cerimonia di insediamento dei Capi di Stato, per rendere permanente lo scambio di opinioni e di conoscenze nell’interesse reciproco delle parti coinvolte nel'accordo.