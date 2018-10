Fondi Pensione: in mattinata la decisione del Consiglio di Previdenza

Si riunisce questa mattina il Consiglio di Previdenza, dal quale dovrebbe arrivare una posizione sulla proposta di Abs di convertire le giacenze dei fondi pensione investite nelle banche in certificati di deposito. Tamagnini (Csdl) non nasconde perplessità generali sulla materia, anche se aspetta per esprimersi. Il Segretario Santi rassicura i cittadini e invita le parti al confronto.