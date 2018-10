Al via la due giorni della 45° Consulta dei Cittadini sammarinesi all'estero

Si aprono oggi i lavori della 45° Consulta dei Cittadini sammarinesi all'estero.

Sarà il discorso del presidente della Consulta Otello Pedini ad avviare la prima giornata, seguito dal saluto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi.

Seguiranno, la Cerimonia di ricollocazione del Monumento all’emigrante e l'udienza con i neoeletti Capitani Reggenti a Palazzo Pubblico.

Nel pomeriggio i lavori entreranno nel vivo con analisi e dibattiti su "Pareri espressi dal Congresso di Stato e dalla Commissione consiliare di politica estera sulle risoluzione conclusive delle Consulte degli anni 2016, 2017 e aprile 2018" e "La proposta di modifica della Legge sulla Consulta annunciata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri". Per finire, la relazione di Patrizia Di Luca sulle attività del Centro di ricerca sull’emigrazione del Museo dell’emigrante.