Al via i lavori della 45° Consulta dei sammarinesi all'estero: "Molta carne al fuoco"

La 45° Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all'estero parte con l'intervento del Presidente Otello Pedini. Una sessione con temi stringenti all'ordine del giorno. Tra questi due i punti salienti affrontati nel suo intervento dal Segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi: le modifiche alla legge sulla cittadinanza che di fatto superano l'aspetto discriminatorio dell'attuale normativa e la riforma della Consulta per conferire maggiore operatività e sviluppo all'organismo, su cui è già stata imbastita una prima discussione di massima.



Sullo sfondo resta sempre la questione del voto estero, il “convitato di pietra” di queste occasioni di confronto – come l'ha definito Pedini – “un nodo che ci si augura possa essere sciolto il prima possibile”. Altro aspetto: le valutazioni che l'assise esprimerà, già da questo pomeriggio, in merito ai pareri di Governo e Commissione Esteri sui contenuti delle ultime cinque risoluzioni conclusive della Consulta stessa. Mentre su questione contributi e previdenza sociale ci sono buoni riscontri da parte della politica, spicca il no all'ipotesi di voto telematico. Invece l'ipotesi del voto per corrispondenza potrebbe essere perseguita ma solo con una modifica dell’attuale legge elettorale e con la previsione di un collegio estero e comunque rimane una soluzione molto complessa. Sulla cittadinanza Elisabetta Nicolini, rappresentante della Comunità veneta, ha suggerito l'istituzione di un gruppo di lavoro per analizzare nel dettaglio la legge e apportare un contributo fattivo alla sua stesura; proposta accolta con favore dal Segretario agli Esteri.



Nel video, Nicola Renzi a 360 gradi sui temi all'ordine del giorno: la riforma della Consulta, le modifiche alla legge sulla cittadinanza, il rilascio, d'ora in poi, dei pareri di Governo e Commissione Esteri in tempi celeri sulle mozioni conclusive della Consulta.