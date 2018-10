Che fine ha fatto Ali Turki? PS e PSD annunciano interpellanza

“Dopo mesi di annunci propinati ai sammarinesi sulle 'magnifiche sorti progressive' che questo cavaliere bianco avrebbe portato alla Repubblica – scrivono Alessandro Mancini e Iro Belluzzi – il segretario agli Esteri, in Commissione, ha liquidato la vicenda limitandosi a dire che Turki non ha ultimato la procedura di deposito di documenti richiesti, con conseguente decadenza della delibera di concessione”. Una risposta che non basta a PS e PSD, che sul tema annunciano una interpellanza.