Manovra, Di Maio: 2,4% confermato per il 2019, poi idea di abbassare debito

Ancora tensioni sui mercati e dialogo tra Roma e Bruxelles dopo l'approvazione della manovra. In vista possibili correzioni, ma il Governo Lega-5Stelle mantiene la sua impostazione principale. Oggi il vicepremier Luigi Di Maio, ha confermato che la cifra del 2,4% come rapporto deficit/pil resterà per il 2019. Allo stesso tempo, per il 2020 e il 2021 si sta pensando a un abbassamento del debito e a una crescita del Prodotto interno lordo tramite "tagli massici agli sprechi", come ha spiegato Di Maio.



Matteo Salvini tira dritto, afferma di non curarsi dell'Europa, parla di una manovra coraggiosa e conta di ridurre, in futuro, deficit e debito. Proprio mentre Luigi Di Maio rilasciava dichiarazioni, lo spread Btp-Bund è salito a 300 punti base. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che i conti pubblici non salteranno. In queste ore ci sarà un nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla manovra.



mt



Nel video, un passaggio delle dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio